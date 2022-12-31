تسجل المنطقة السياحية بولاية المنستير حركية بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية حيث تراوحت نسبة الإشغال على مستوى النزل المفتوحة بالجهة بين 90 و100 في المائة، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة.



وأضاف بن حليمة، في تصريح لـ"وات"، أنّ المقيمين حاليا بالنزل هم من التونسيين والجزائريين والفرنسيين والألمان وجنسيات أخرى.

وسجلت جهة المنستير خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2022 إلى 20 ديسمبر الجاري 75 في المائة من الوفادات المسجلة سنة 2019 و51 في المائة من الليالي المقضاة سنة 2019، حسب فواز بن حليمة.

وتوقّع المسؤول تحقيق تطور في عدد الوفادات سنة 2023 إذ تؤكد جميع المؤشرات تحقيق تطور مماثل لسنة 2019، مشيرا إلى أن الجهة تضم حاليا 20 نزلا مفتوحا.

من جهة اخرى، تشهد ساحة الفنون بالمنستير والساحة الواقعة قبالتها تنشيطا للأطفال وللسياح احتفالا بالسنة الإدارية الجديدة.



