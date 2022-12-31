الجبابلي: "وحدات الحرس الوطني لن تتوانى عن تعقّب العناصر الإجرامية ومقاومة الجريمة المنظمة"

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 15:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أنّ "مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعون في السرقات وقضايا العنف".

في هذا السياق أوضح الجبابلي، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، أنّ دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة (ولاية نابل)، "تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 ديسمبر 2022، وإثر نصب كمين مُحكم، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة، صادر في شأنه 24 منشور تفتيش، لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل قضايا إجرامية مختلفة.

كما أشار المصدر إلى أنّ هذا الشخص، محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، مضيفا في هذا الصدد أنّ النيابة العمومية وإثر استشارتها أذنت بإيداعه بالسجن المدني بمرناق.

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