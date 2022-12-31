انخفض معدل ​​نسبة الفائدة للسوق النقدية بشكل طفيف إلى7،26 بالمائة في ديسمبر 2022 ، مقابل 7،27 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2022 ، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، السبت، علما وأن هذه النسبة لم تتجاوز 6،25 بالمائة في ديسمبر 2021 و 6،12 بالمائة في ديسمبر 2020.



وتجدر الإشارة إلى أن ذروة معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية في السنوات الأخيرة سجل في مارس 2019 بمعدل ناهز 7،90 بالمائة مقابل 6،04 بالمائة في مارس 2018 وبمعدل 4،29 بالمائة في مارس 2017.



يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر أمس، الجمعة، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بــ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمائة، معتبرا ان هذا الإجراء يهدف الى المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده الى مستويات يمكن التحكم بها على المدى المتوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسمح بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام.



