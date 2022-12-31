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النادي الافريقي يفوز وديا على سبورتنغ بن عروس 3-صفر
Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 12:48
قراءة: 0 د, 9 ث
فاز النادي الافريقي امس وديا على سبورتنع بن عروس( الرابطة المحترفة الثانية) بنتيجة 3-صفر في لقاء ودي .
وسجل للافريقي كل من اليوم مباي د50 و73د ونيزك الليلي د77
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