النادي الافريقي يفوز وديا على سبورتنغ بن عروس 3-صفر

فاز النادي الافريقي امس وديا على سبورتنع بن عروس( الرابطة المحترفة الثانية) بنتيجة 3-صفر في لقاء ودي .

وسجل للافريقي كل من اليوم مباي د50 و73د ونيزك الليلي د77



