النادي الافريقي يفوز وديا على سبورتنغ بن عروس 3-صفر

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 12:48 قراءة: 0 د, 9 ث
      
فاز النادي الافريقي امس وديا على سبورتنع بن عروس( الرابطة المحترفة الثانية) بنتيجة 3-صفر في لقاء ودي .
وسجل للافريقي كل من اليوم مباي د50 و73د ونيزك الليلي د77

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259245



En continu...

Toutes les news...
السبت 31 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:15 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1221°-1220°-1219°-1118°-10
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   