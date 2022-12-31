سيكون التحكيم التونسي ممثلا في النسخة السابعة لبطولة الأمم الأفريقية بالجزائر لكرة القدم بكل من الحكم محرز المالكي وحكم ال"فار" هيثم قيراط .

وضمت القائمة التي ، أعلنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم 19 حكماً و 21 حكماً مساعداً و 12 حكم فيديو (فار) يمثلون 32 جامعةً عضوة من أعضاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم منها تونس .



وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم ثلاثة حكام من الإناث لهذه النسخة الجديدة. وهن الحكمة فينسينتيا إي أميدوني من التوغو والحكمتان المساعدتان كارين أتيزامبونج فومو من الكاميرون وديان شيكوتشا من زامبيا.



وستقام بطولة الأمم الافريقية (شان) التي كان من المقرر مبدئيا اقامتها في 2022, في الفترة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023 في المدن الجزائرية ( الجزائرالعاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة).



