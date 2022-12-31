الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن انتهاء تعاقده مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عدم تجديد التعاقد مع الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك عقب انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري.

وأفاد الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي امس، بأن هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة، وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين معربا عن خالص امتنانه للمدرب فيليكس سانشيز.

وذكر أن هوية المدرب القادم الذي سيتولى القيادة الفنية للمنتخب في المرحلة المقبلة ستحدد في وقت لاحق.

وأوضح المدرب الإسباني أنه حان الوقت المناسب للسماح للآخرين بتحمل مسؤولية المنتخب القطري، أما بالنسبة له فستكون الفرصة متاحة لاستكشاف تحديات جديدة.

ويعتبر الإسباني فيليكس سانشيز أحد أنجح المدربين الذين أشرفوا على كرة القدم القطرية، فقد قاد المنتخب الوطني للتتويج بلقب كأس أمم آسيا في نسختها الأخيرة بأبوظبي عام 2019.







