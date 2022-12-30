تطور حركة الطائرات بالمطارات التونسية ب 77.7  بالمائة، مع موفى نوفمبر 2022

سجلت حركة الطائرات بالمطارات التونسية ارتفاعا بنسبة 77.7 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2022 حيث تم تامين 69 ألف رحلة مقابل 39 ألف رحلة، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرتها وزارة النقل، الجمعة.



وتظهر مؤشرات حركة الطائرات ارتفاعا بنسبة 155 بالمائة على مستوى النقل الجوي غير المنتظم وبنسبة 83 بالمائة بالنسبة النقل الجوي المنتظم وما يعادل 20 بالمائة للنقل الجوي الداخلي.



كما شهدت حركة المسافرين، بمختلف المطارات التونسية، خلال الـ 11 أشهر الأولى من سنة 2022، تأمين نقل حوالي 8 ملايين مسافر ذهابا وإيابا مقابل 3.5 مليون مسافر، خلال نفس الفترة من سنة 2021، اي بتطور قدره 131 بالمائة.



وحقق النقل الجوي غير المنتظم بمجموع المطارات الدولية التونسية ارتفاعا بما قدره 175 بالمائة في نقل المسافرين فيما زادت نسبة النقل المنتظم بنسبة 132 بالمائة مع ارتفاع بـ 37.5 بالمائة على مستوى النقل الداخلي.



وزادت حصة شركات النقل الجوي الوطنية، في ما يهم توزيع حركة المسافرين ذهابا وإيابا عبر المطارات الدولية التونسية، حتى نهاية نوفمبر 2022، بنسبة 118 بالمائة لتؤمن نقل 3.7 مليون مسافر مقابل 1.7 مليون مسافر سنة 2021



ونقلت الخطوط التونسية 2 مليون مسافر مقابل 950 ألف مسافر سنة 2021، أي بتطور قدره 110 بالمائة فيما سافر عبر الخطوط التونسية السريعة، 376 ألف مسافر مقابل 238 ألف مسافر سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع تعادل 58 بالمائة.



واستقل طائرات شركة الطيران الجديد ما يعادل 1.3 مليون مسافر مقابل 502 ألف مسافر سنة 2021، أي بزيادة في حدود 164 بالمائة فيما سافر عبر الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية، 14 ألف مسافر مقابل 11.5 ألف مسافر سنة 2021، ما يعني زيادة قدرها 22 بالمائة

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ونقل مجموع شركات النقل الجوي الأجنبية، 4.3 مليون مسافر مقابل 1.7 مليون مسافر سنة 2021، أي بتطور قدره 143بالمائة.







