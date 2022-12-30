باكالوريا: امتحان مادة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد في دورة 2023 فقط

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 22:45 قراءة: 0 د, 16 ث
      
ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة قرار من وزير التربية يتعلق بإتمام القرار المؤرخ 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام الباكالوريا.

ويقضي هذا القرار بإضافة الفصل 7 مكرر الذي ينص على أن المترشحين في شعبة الاقتصاد والتصرف يجتازون امتحان مادة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد في دورة 2023 فقط.


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