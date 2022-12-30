باكالوريا: امتحان مادة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد في دورة 2023 فقط

ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة قرار من وزير التربية يتعلق بإتمام القرار المؤرخ 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام الباكالوريا.



ويقضي هذا القرار بإضافة الفصل 7 مكرر الذي ينص على أن المترشحين في شعبة الاقتصاد والتصرف يجتازون امتحان مادة الاقتصاد بنظامين قديم وجديد في دورة 2023 فقط.





