حرص مشترك على تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وموريتانيا

مثل تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وموريتانيا في المجال الثقافي والتذكير ببنود البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للسنوات 2022 و2023 و2024 والذي تمّ توقيعه بمقر وزارة الشؤون الثقافية في تونس خلال شهر ماي المنقضي، محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مع نظيرها الموريتاني.

وأكد الطّرفان خلال هذا اللقاء حرصهما على وضع خطّة عمل لتنفيذ أبرز محاور التعاون التي جاءت في بنود البرنامج التنفيذي المشترك، وذلك بتحديد جملة من الأنشطة العملية في قطاعات التراث والفنون التشكيلية والعمل الثقافي والسينما وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى. ومن بين المحاور التي تم تناولها، اقتراح تنفيذ توأمة على مستوى تنظيم "مهرجان المدن القديمة" الموريتاني الذي يهدف إلى إحياء المدن التاريخية وتثمينها والترويج لها بالتعريف بدورها الفكري والثقافي والتجاري في التاريخ، وإبرام اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للسّينما والصّورة ودار السّينمائيّين الموريتانيّين قصد تسهيل توزيع الأفلام بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من التجارب المقاربة في مجال الكتاب والمكتبات والملكية الفكرية والثقافة الرقمية.



وكانت وزيرة الشؤون الثقافية التقت بمناسبة مشاركتها في فعاليات ملتقى تعزيز ريادة المرأة من أجل السلام والتنمية في المنطقة العربية، التقت يوم الخميس بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط" بكلّ من الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود ووزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، وذلك بحضور المدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو محمد ولد أعمر.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية خلال لقائها مع الوزير الأول الموريتاني على دور المراة الأساسي في تحقيق التنمية، مبرزة أنه لا تنمية بدون المرأة لكونها تمثل أكثر من نصف المجتمع وتؤثر على طبيعة النصف الآخر، منوهة بما شاهدته خلال حفل تدشين "بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية" من إبداعات النساء الموريتانيات اللاتي يشتغلن على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، فضلا عن تنويهها بما تضمنه المعرض من إبداع مستلهم من الطبيعة مذكّرة بنقاط التشابه مع إبداعات المرأة التونسية في هذا المجال.





