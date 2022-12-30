وزارة الشباب و الرياضة: حل المكتب الجامعي للشطرنج وتعيين مكتب مؤقت للتسيير

قررت وزارة الشباب و الرياضة حل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج بداية من تايخ 28 ديسمبر الجاري وتعيين مكتب مؤقت لتسيير الجامعة والتحضير لانعقاد جلسة عامة في اجال لا تتجاوز 3 اشهر
ويتركب المكتب المؤقت من :
فارس المعاوي (رئيس)
درة حرار (عضو)
اسعد بن عبا (عضو)
واوردت وزارة الشباب و الرياضة ان قرار حل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج جاء بناء على مكتوب التفقدية العامة للوزارة الموجه للادارة العامة للرياضة بتاريخ 13 اكتوبر 2022.
ويتركب المكتب المؤقت من :
فارس المعاوي (رئيس)
درة حرار (عضو)
اسعد بن عبا (عضو)
واوردت وزارة الشباب و الرياضة ان قرار حل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج جاء بناء على مكتوب التفقدية العامة للوزارة الموجه للادارة العامة للرياضة بتاريخ 13 اكتوبر 2022.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259222