وزارة الشباب و الرياضة: حل المكتب الجامعي للشطرنج وتعيين مكتب مؤقت للتسيير

قررت وزارة الشباب و الرياضة حل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج بداية من تايخ 28 ديسمبر الجاري وتعيين مكتب مؤقت لتسيير الجامعة والتحضير لانعقاد جلسة عامة في اجال لا تتجاوز 3 اشهر

ويتركب المكتب المؤقت من :



فارس المعاوي (رئيس)

درة حرار (عضو)

اسعد بن عبا (عضو)

واوردت وزارة الشباب و الرياضة ان قرار حل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للشطرنج جاء بناء على مكتوب التفقدية العامة للوزارة الموجه للادارة العامة للرياضة بتاريخ 13 اكتوبر 2022.













