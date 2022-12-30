الديوانة التونسية تشرع في استغلال منظومة الصلح الالكتروني بداية من يوم 2 جانفي 2023

أعلنت الإدارة العامة للديوانة انه تم وضع منظومة الصلح الالكتروني حيّز الاستغلال وان هذه الخدمة ستكون متاحة بداية من يوم 2 جانفي 2023 .



وأضافت الديوانة التونسية في بلاغ أصدرته، الجمعة، ان المنظومة ستتيح لكافة المتعاملين إيداع ومتابعة مطالب الصلح الخاصة بهم عن بعد بأنفسهم أو عن طريق وكيلهم سواء كان محاميا أو أيّ شخص آخر متحصّل على توكيل قانوني.



وتمكن المنظومة التي تم وضعها ّبالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، المتعاملين من تسلّم عروض الصلح عن بعد عبر البريد الالكتروني الخاصّ بهم الذي تمّ إدراجه عند التقدّم بالمطلب.

وتؤكد الإدارة العامة للديوانة أنّه سيتمّ التوقف عن قبول المطالب الورقية الخاصّة بالصلح بكافّة مصالحها المركزية والجهوية بداية من يوم الإثنين الموافق لـ2 جانفي 2023.









