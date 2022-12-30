المنستير: نحو مزيد تنويع إنتاج تربية الأسماك في الأقفاص العائمة "

بادر عدد من المستثمرين في قطاع تربية الأحياء المائية، بعد امتلاك كامل حلقات الإنتاج، بتنويع منتوجاتهم وإدخال أصناف جديدة إلى جانب "القاروص والوراطة"، لضمان ديمومة هذه المشاريع وتنافسيتها، وتلبية حاجيات السوق المحلية والعالمية المتنامية.



وانطلقت بالمنستير بعض مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة المنتصبة بخليج المنستير منذ سنة 2017، بإدخال "القَرْبُو" الذي يتراوح طوله بين 30 و40 سنتيمترا، ووزنه بين كيلوغرام واحد و3 كيلوغرامات، وله طعم مشابه تماما لسمك "المناني"، ويصدر نحو السوق الأوروبية ويوجه إلى السوق المحلية، الا أنّه مازال غير معروف، حسب ما أفاد به (وات) المدير العام لمجمع المديمغ لتربية الأحياء المائية أسامة المديمغ، على هامش زيارة ميدانية لعدد من الأقفاص العائمة.

وينتج مجمع المديمغ في حدود 4 آلاف طن سنويا من "الوراطة" و"القاروص" و"القربو"، تخصص نحو 40 في المائة منها للتصدير. وأنتج أوّل مرّة 400 طن من "القربو" منتصف سنة 2019 و800 طن سنة 2021، وسيصل إلى 1200 طن خلال السنة الجارية.

ويسعى المجمع لإنتاج 10 آلاف طن من الأحياء المائية خلال السبعة سنوات القادمة. وهو ينسق للغرض مع مصالح البحث العلمي بوزارة الفلاحة لإدخال أصناف جديدة على غرار "الصُفِيرَة" وهو منتوج مطلوب جدا في أوروبا وفي السوق التونسية.

ويعدّ مجمع "مديمغ "الذي تأسس سنة 2009 من المجامع التي تمتلك سلسلة متكاملة لإنتاج الأسماك في الأقفاص العائمة إذ يملك مفرخة في جربة وهي بصدد إعادة الهيكلة والتوسعة حاليا . وسيصل إنتاجها خلال السنة الجارية الى مابين 7 و 8 ملايين يرقة موجهة حاليا بنسبة 100 في المائة نحو المجمع على أن يوجه الإنتاج في السنوات المقبلة نحو السوق المحلية والتصدير حسب أسامة المديمغ.

ويتوفر لدى المجمع مصنع لأعلاف السمك بمنزل النور باعتبار أنّ الأعلاف تمثل نسبة 60 في المائة من مدخلات الإنتاج. ودخل هذا المصنع الأكبر بإفريقيا بطاقة إنتاج تبلغ 45 ألف طن سنويا طور الإنتاج في أكتوبر 2019 ووفر حوالي 3 آلاف طن، ثم حوالي 20 ألف طن سنة 2020، و16 ألف طن سنة 2021، و26 ألف طن من أعلاف السمك خلال السنة الجارية. وأصبح يغطي 70 في المائة من احتياجات السوق المحلية.

ويستهلك مجمع مديمغ 40 في المائة من إنتاج مصنع الأعلاف والبقية توجه نحو شركات أخرى في تونس والخارج إذ انطلق في السنة الحالية في تصدير في حدود 60 طنا من أعلاف السمك نحو الكاميرون وقريبا نحو الجزائر حسب المديمغ الذي أشار إلى أنّ طاقة الإنتاج الجملية لمصانع أعلاف السمك بالبلاد تبلغ 95 ألف طن سنويا.



