الرابطة الاولى : الاتحاد المنستيري يفوز على اولمبيك سيدي بوزيد 1-صفر و يدعم موقعه في الصدارة

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 18:51 قراءة: 0 د, 49 ث
      
فاز الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الجمعة على اولمبيك سيدي بوزيد بنتيجة 1-صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في اطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة الخامسة ذهابا من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء هدف الانتصار للاتحاد المنستيري بفضل اللاعب يوسوفو عومارو في دق 60 .
ودعم الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز موقعه في صدارة المجموعة ب16 نقطة بينما تجمد رصيد اولمبيك سيدي بوزيد ب5 نقاط في اسفل الترتيب.

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد الرياضي المنستيري 16 7 5 1 1 9 2
2-الاتحاد الرياضي ببنقردان 12 6 4 0 2 5 2
3-الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6
4-المستقبل الرياضي بسليمان 9 7 2 3 2 4 5
5-النادي الإفريقي 8 6 2 2 2 4 6
6-المستقبل الرياضي بالرجيش 6 7 1 3 3 2 4
-النجم الرياضي بالمتلوي 6 7 1 3 3 3 7
8-أولمبيك سيدي بوزيد 5 7 1 2 4 5 8




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