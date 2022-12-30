تطاوين: إقرار اضراب بـ3 أيام بداية من 10 جانفي المقبل في حضيرتي شركة الاعاشة "اس ان سي" بصحراء الجهة

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الجمعة، برقية إضراب دعا فيها منظوريه في شركة الاعاشة والتموين ""اس ان سي العاملين في حضيرتي الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالبرمة والكامور بصحراء ولاية تطاوين الى الاضراب الحضوري عن العمل لمدة 3 ايام بداية من 10 جانفي القادم.

وتعود أسباب هذا التحرك الى تنصل شركة الاعاشة والتموين "اس ان سي" وهي المشغل الجديد بالحضيرتين المذكورتين من قبول جميع العمال بكامل حقوقهم المادية والترتيبية، وعدم احترام التشريعات الشغلية، حسب نص البرقية.



