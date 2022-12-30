



سليانة 30 ديسمبر (وات/مكتب سليانة/ تحرير أميمة العرفاوي) - غير بعيد عن معتمدية الكريب بولاية سليانة وعلى قرابة 25 كيلومترا منها، تقع منطقة الزغالمة الريفية بأراضيها الخصبة وحقولها الممتدة وإنتاجها المتميز من أشجار مثمرة وزياتين، إلّا أنّ هذه الخصائص الفلاحية الهامّة لم تشفع لأهالي الزغالمة ليعيشوا حياة طيبة في منطقة تعاني من نقائص وإشكاليات عديدة وظروف اجتماعية قاسية أهمّ علاماتها البطالة ونزوح الشباب إلى العاصمة بحثا عن مورد رزق وحياة أفضل.

فبعد أن هجرها عدد هام من متساكنيها أضحت منطقة الزغالمة شبه مقفرة، حيث ترك الأهالي أراضيهم الفلاحية ومورد قوت أبنائهم بسبب صعوبة العيش في منطقة ذات تضاريس وعرة وبنية التحتية متردية تعتمد على مسالك فلاحية قديمة ومهترئة، فضلا عن انعدام وسائل النقل النقل الريفي، وغياب أبسط المرافق الأساسية على غرار ماء الشرب الذي ينقطع عدة مرات في فصل الصيف بسبب تدني المنسوب المياه والعيون غير المهيئة والبعيدة عن المنطقة.

كما تفتقر هذه المنطقة الريفية صغيرة التي تضمّ مايقارب 60 عائلة لمركز صحة أساسية ولمؤسسات تربوية، حيث يضطر المرضى للتوجه إلى المستشفى المحلي بالكريب، ويتكبد التلاميذ عناء التنقل للالتحاق بمدارسهم الابتدائية فيضطرون يوميا إلى قطع كيلومترات ذهابا وإيابا إلى كلّ من المدرسة الابتدائية بالخنقة والمدرسة الابتدائية بما يعرف بمنطقة الطاقة الشمسية التابعة لحمام بياضة وسط قساوة المناخ شتاء، والأتربة والغبار صيفا.

ولعل ما زاد في عزلة و حرمان أهالي المنطقة من التنقل إلى المدن المجاورة هو غياب وسائل النقل، وهو ما لم يتردّد الأهالي عن الخوض فيه والحديث عن تجاربهم ومعاناتهم اليومية للبحث عن سيارة نقل ريفي وحيدة تؤمن رحلة واحدة للمنطقة ذهابا وإيابا وتنتهي بعدها الحركية والتنقلات وتتعطل معها المصالح والحياة.

اليوم وأيام قبل حلول سنة 2023 وبعد مرور سنوات على انتظاراتهم التي كثيرا ما حظيت بزيارات وعود المشاركين في الحملة الانتخابية والمسؤولين المحليين لم ينجز شيء من شأنه أن يخفف معاناتهم اليومية و ركضهم وراء وسيلة نقل وحيدة للظفر بمقعد لقضاء شؤونهم اليومية.

بمرارة تحدّثت حبيبة الشنوفي (35 سنة)، إحدى متساكنات المنطقة، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن وضع النقل بالمنطقة أين تحلّ الدواب والدراجات النارية محلّ وسائل النقل وتؤمن تنقلات المتساكنين اليومية، حيث تتوفر سيارة نقل ريفي وحيدة فقط تؤمن السفرات منذ ساعات الفجر الأولى إلى حدود الساعة الحادي عشر صباحا، وتنعدم إثر ذلك الحركية والحياة، على حد تعبيرها.

وقالت محدثتنا بكلّ لوعة إنه تعذّر عليها التوجّه إلى موعد الطبيب نظرا لغياب هذا المرفق البسيط والذي بات مطلب الأهالي الملحّ والوحيد في هذه المنطقة الريفية متعددة الخصائص، مبينة أن ظروفها الصحية و الاجتماعية تمنعها من كراء سيارة يوميا إما للمداواة أو لنقل أبنائها التلاميذ.

وأضافت أن المنطقة كانت تضمّ في السنوات الأخيرة عددا من سيارات النقل الريفي لكن العدد تقلّص تدريجيا إلى أن أصبح سيارة وحيدة في منطقة تعدّ حوالي 2500 ساكن، لتتفاقم بذلك معاناتهم.

وأكدت أنّه مع بلوغ سنة 2023 يحلم متساكنو الزغالمة بسيارات نقل كسائر المناطق الريفية المجاورة على غرار حمام بياضة والخنقة والعوجان والتي يمتنع أصحاب سيارات أجرة فيها عن نقلهم، مطالبة السلط المعنية بضرورة الالتفات لهذه المنطقة المهمشة وتمكين أهاليها ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية من الرخص اللازمة لوضع حد لكابوس بات يؤرقهم ويساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة بالمنطقة.

من جهتها، أفادت وحيدة الزغلامي وهي عاملة فلاحة بالزغالمة بأنّ جلّ المتساكنين بمختلف شرائحهم العمرية يطالبون بضرورة توفير وسيلة نقل لائقة توصلهم للمؤسسات التربوية والصحية وتمكّنهم من قضاء شؤونهم، مؤكدة أنّ هذه المعضلة حرمت أبناءهم حتى من الالتحاق بعملهم فهجر عدد كبير منهم المنطقة وتوجه إلى تونس العاصمة للبحث عن مورد رزقهم.

وأردفت قولها إن "سعر السفرة ذهابا وإيابا من منطقة الزغالمة إلى معتمدية الكريب يبلغ 5 دنانير، هذا في حال توفر وسيلة النقل الوحيدة، فيما يلتجئ عدد من المتساكنين إلى كراء سيارات خاصة بـ30 دينارا والحال أن نساء المنطقة جلّهم عاملات فلاحة يتقاضون أجرا زهيدا لا يكفي لتسديد متطلبات أسرهم في ظل غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية"، وفق تعبيرها

وأبرز عدد أخر من المتساكنين ممن فضلوا عدم الإدلاء بأسمائهم، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، أنهم يعيشون التهميش والحرمان "منذ زمن الاستعمار، ولم ينعموا على مرّ هذه السنين بمسلك فلاحي جيّد يسهّل تنقلاتهم اليومية للمناطق المجاورة من أجل قضاء مستلزماتهم مما دفع بأصحاب سيارات الأجرة بالمناطق المجاورة إلى الامتناع عن نقلهم.

واعتبروا أن توفّر بنية تحتية ملائمة من شأنه أن يساهم في إعادة توطين سكان المنطقة وتشجيع المستثمرين على الانتصاب فيها واستقطاب أكبر عدد من اليد العاملة نظرا لثرائها الطبيعي، وفق تصوّرهم.

من جهتها، صرّحت رئيسة جمعية صوت شباب الكريب، نعيمة الغربي، لـ"وات"، أنه تم خلال شهر نوفمبر المنقضي تركيز محطتي ركّاب في منطقتي الخنقة والدنادنية من معتمدية الكريب وذلك في إطار تنفيذ مشروع بلدية الكريب بلدية دامجة تراعي خصوصيات الفئة الهشة والذي تنفذه الجمعية بتمويل من وكالة التعاون السويسري في نطاق برنامج مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت أنّ تركيز هاتين المحطتين يأتي بعد مطالبة متساكني المنطقتين المذكورتين بهما من أجل حماية أبنائهم من البرد شتاء والحرارة صيفا مع طول ساعات انتظار وسائل النقل القليلة والتي تنعدم منعدمة.

ويبقى التسريع في توفير وسائل نقل لمتساكني منطقة الزغالمة مطلبا ملحّا لمتساكنيها الذين يعانون من غياب أبسط مقوّمات الحياة الكريمة ومن نقائص جمّة في ظلّ قساوة تضاريس منطقتهم، معتبرين أن تحقيق هذا المطلب سيساعدهم على تطوير القطاع الفلاحي المتنوع بالمنطقة.



