الهايكا تجدّد إجازات خمس إذاعات جمعياتية

الهايكا تجدّد إجازات خمس إذاعات جمعياتية

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الجمعة، عن تجديدها إجازات خمس قنوات إذاعية جمعياتية، لمدّة سبع سنوات.

 وتمّ وفق بلاغ للهايكا، التوقيع على اتفاقيات تجديد إجازات القنوات الإذاعية الجمعياتية، مع كل من جمعية الأمل، ممثلة في إذاعة "آمال" وجمعية الإعلام والتنشيط الشبابي، ممثلة في إذاعة "صوت المناجم" وجمعية هنا القصرين للثقافة والإعلام، ممثلة في إذاعة "سيليوم أف أم" وجمعية صوت الآخرين، ممثلة في إذاعة "نفزاوة أف أم" وجمعية مؤسسة دريم، ممثلة في إذاعة "دريم أف أم".

وقد أكّدت الهايكا في بلاغها على أهمية الإعلام الجمعياتي، "باعتباره ترسيخا لثقافة إعلام قرب غير ربحي، يسعى إلى الوصول للمواطن، على المستوى المحلي والجهوي، ويعمل على إيصال صوته والتعريف بمشاغله واهتماماته واحتياجاته".


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