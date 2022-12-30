بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة1-الجولة5) : اتحاد تطاوين يتعادل مع النادي الصفاقسي 1-1

انتهت المباراة المؤجلة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة لرابطة لمحترفة الاولى لكرة القدم التي جمعت مساء اليوم الجمعة اتحاد تطاوين بالنادي الرياضي الصفاقسي بملعب نجيب الخطاب بتطاوين على نتيجة التعادل 1-1.

وبادر اتحاد تطاوين بافتتاح النتيجة في دق 57 من اللقاء اثر ضربة جزاء نجح في تحويلها اللاعب غيث الصغير الى هدف الاسبقية بينما جاء رد النادي الصفاقسي بفضل اللاعب مهدي القشوري الذي ادرك التعادل في دق 62.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الاولى :



المجموعة الاولى



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 16 6 5 1 0 15 4

2-الترجي الرياضي 11 6 3 2 1 8 4

3-الملعب التونسي 10 7 2 4 1 9 7

4-هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8

--النادي الصفاقسي 7 7 1 4 2 4 6

--اتحاد تطاوين 7 7 1 4 2 5 8

--امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9

8-النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 5 10







