البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8.0 بالمائة
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البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8.0 بالمائة
Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 16:47
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قرّر البنك المركزي التونسي، الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة.
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