البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8.0 بالمائة

البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8.0 بالمائة

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 16:47 قراءة: 0 د, 5 ث
      
قرّر البنك المركزي التونسي، الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة.

يتبع



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