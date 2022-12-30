تجديد اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج والجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية

جدد ديوان التونسيين بالخارج اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية، وذلك اعتبارا لدور الجمعية في مجال تأمين حقوق الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين في ايطاليا وعند عودتهم إلى تونس وفي مجال الإلحاق العائلي، حسب ما جاء في بلاغ للديوان.



كما تم وضع برنامج عمل يشمل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملحقين الاجتماعيين بايطاليا حول التعاطي مع هذه الملفات وتنظيم أيام إعلامية مفتوحة لفائدة الفئة المستهدفة.



وتشمل مجالات الشراكة بين الديوان والجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية دراسة المعطيات الكفيلة بتكوين ملف وتقييم وضعية المنخرط التونسي بالضمان الإجتماعي الإيطالي بالإضافة إلى الولوج إلى كشف الاقدمية في المساهمات الاجتماعية لكل منخرط واستخراج الكشوفات المهنية واحتساب المساهمات.



كما سيعمل الطرفان طبقا للاتفاقية على توجيه المنخرط إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرجع النظر لإيداع ملف جراية بعد استيفاء الشروط وتمكين كل منتفع بجراية من إيطاليا من تقديم تصريح على الدخل السنوي.



أما بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية فسيسعى الطرفان إلى إعلام وتوجيه وتأطير كل منتفع بجراية من إيطاليا في حالة تأزم حالته إثر حادث شغل وتعرضه لتعكرات صحية ناتجة عن الأشغال أو أماكن الشغل أوالمواد التي كان عرضة لها في عمله.



كما سيتم برمجة دورات تكوينية موجهة للعائلات المتبقية بتونس في مجال اللغة والثقافة الايطالية ومساعدة العائلات التي تحصلت على موافقة السلطات الايطالية بالتسريع في إجراءات الإلحاق العائلي.



ودعا ديوان التونسيين بالخارج بالمناسبة في ذات البلاغ، المواطنين الذين يرغبون في الحصول على جراية تقاعد من الصندوق الإيطالي إلى الإتصال بالمندوبية الجهوية للديوان مرجع النظر لمقر سكناهم لدراسة ملفاتهم مع مكتب الجمعية قبل إيداعها بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



