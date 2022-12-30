ملف احتضان كأس افريقيا للأمم 2028 لكرة اليد: وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي للعبة في زيارة لتونس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة أنّ وفدا رفيع المستوى من الإتحاد الافريقي لكرة اليد يقوده النائب الأول لرئيس الإتحاد الافريقي مدحت البلطاجي سيؤدي زيارة عمل الى تونس من 2 الى 6 جانفي القادم، و ذلك في اطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان كأس افريقيا للأمم 2028 أكابر لكرة اليد المرشحة للألعاب الأولمبية.

وأوردت الجامعة، في بلاغ على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ وفد الاتحاد الافريقي لكرة اليد سيلتقي كبار المسؤولين الرياضيين في تونس وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. كما سيؤدي الوفد زيارة الى المدن والمنشآت الرياضية والفندقية والصحية التي من المقرر ان تحتضن هذه المسابقة الهامة وكذلك المسابقات التي ستحتضنها تونس سنة 2023 في تونس والحمامات والمنستير على غرار كأس افريقيا للأمم صغريات ووسطيات.

وبيّنت أنّها اتخذت كافة التدابير التنظيمية لانجاح هذه الزيارة التي تأمل من خلالها الجامعة في تعزيز حظوظها في تنظيم هذا الحدث القاري الكبير .





