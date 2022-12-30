ملف احتضان كأس افريقيا للأمم 2028 لكرة اليد: وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي للعبة في زيارة لتونس

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 13:09 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة أنّ وفدا رفيع المستوى من الإتحاد الافريقي لكرة اليد يقوده النائب الأول لرئيس الإتحاد الافريقي مدحت البلطاجي سيؤدي زيارة عمل الى تونس من 2 الى 6 جانفي القادم، و ذلك في اطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان كأس افريقيا للأمم 2028 أكابر لكرة اليد المرشحة للألعاب الأولمبية.
وأوردت الجامعة، في بلاغ على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ وفد الاتحاد الافريقي لكرة اليد سيلتقي كبار المسؤولين الرياضيين في تونس وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. كما سيؤدي الوفد زيارة الى المدن والمنشآت الرياضية والفندقية والصحية التي من المقرر ان تحتضن هذه المسابقة الهامة وكذلك المسابقات التي ستحتضنها تونس سنة 2023 في تونس والحمامات والمنستير على غرار كأس افريقيا للأمم صغريات ووسطيات.
وبيّنت أنّها اتخذت كافة التدابير التنظيمية لانجاح هذه الزيارة التي تأمل من خلالها الجامعة في تعزيز حظوظها في تنظيم هذا الحدث القاري الكبير .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259190



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 30 ديسمبر 2022 | 7 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:14 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1121°-1222°-1320°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22941,8

  • (29 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,30903 DT        1$ =3,11188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 dec)   929,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   