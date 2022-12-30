وحدات بحرية تابعة لجيش البحر تحبط عملية تهريب أدوية

أحبطت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر فجر اليوم الجمعة ، عملية تهريب أدوية عبر البحر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وبينت الوزارة أنه تم رصد تحركات مشبوهة لمركب مجهول واقترابه من سواحل الجدايرة بالكتف (مدنين) واقتراب سيارة نحوه والشروع في إنزال علب كرتونية وتحميلها على متن المركب المذكور.

وأضافت أنه تم في الحين توجيه وحدات عائمة تابعة لجيش البحر على عين المكان أين تمكنت من ضبط شخصين كانا على مركب صيد يعمل بالمنطقة محملا بكمية من أدوية متنوعة ومجموعة علب أخرى قاما بإلقائها بالبحرعند التفطن لوصول وحدات جيش البحر وكان يعدان لتهريبها للقطر الليبي عبر البحر.

وبالتنسيق مع النيابة العسكرية والنيابة العمومية تم تسليم المحجوز والأشخاص لوحدات الحرس الوطني بالكتف لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.







