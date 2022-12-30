القصرين: حجز 1600 علبة طماطم من أجل عدم تطابقها مع الكمية المدوّنة بالفاتورة المصاحبة

حجز أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الخميس، بالشراكة مع أعوان حرس المرور والحرس البلدي بالقصرين، 1600 علبة معجون طماطم محمّلة على متن شاحنة، بعد أن تبيّن أنها تفوق الكمية المدونة بالفاتورة المصاحبة وغير مطابقة لها.



وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي، لـ"وات"، أنه تم حجز كامل الكمية المقدرة بـ 1200 علبة وزن 500 غرام، و 400 علبة وزن 1 كغ والتي تناهز قيمتها 46 ألفا و500 دينار، حجزا فعليا، وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية، كما حرر الاعوان محضر بحث ضد المخالف من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية من خلال تحرير فواتير غير مطابقة للواقع.



وأكدت البريكي أنه تمت إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية، وإيداع المبلغ بالخزينة العامة للدولة، واستكمال بقية الإجراءات القانونية وفق التشاريع السارية، مشيرة إلى هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الرقابي للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.



