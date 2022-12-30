الإطاحة بشبكة لتدليس الشهائد العلمية يترأسها صاحب مكتب خدمات

أطاحت الفرقة الثالثة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس ، بشبكة تنشط في مجال افتعال الشهائد العلمية يترأسها صاحب مكتب خدمات كائن بتونس العاصمة، وفق بلاغ أصدره الجمعة الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني



وأضاف المصدر ذاته أن العملية تمت بعد التعهد بشكاية تقدمت بها وزارة التشغيل والتكوين المهني في شخص ممثلها القانوني ضد أحد الأشخاص الذي سبق له أن تقدم لمصالحها بشهادة علمية تبين أنها مفتعلة.



تجدر الإشارة الى أن الوحدة المذكورة تمكنت من إلقاء القبض على 07 أشخاص من بينهم 04 فتيات ينشطون ضمن الشبكة المذكورة إضافة إلى حجز عدد هام من الشهائد المفتعلة والحواسيب وختم كانت موجودة بمكتب الخدمات المذكور .



وبين أن صاحب مكتب الخدمات يقوم بمساعدة حرفائه الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من خلال تدعيم ملفاتهم بشهائد مفتعلة، لافتا إلى أن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف.









