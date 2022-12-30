الحرس الوطني ينقذ 180 شخصا تعرضت مراكبهم للغرق

أنقذت وحدات الحرس الوطني التابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل 180 مجتازا من بينهم 169 من جنسيات أجنبية مختلفة، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الناطق الرسمي باسم الحرس.



وأوضح المصدر ذاته ، أن هذه الوحدات تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 ديسمبر ، من إحباط 07 عمليات إبحار خلسة، مشيرا إلي أنه بإستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.







