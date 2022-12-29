حقوق البث التلفزي... الجامعة التونسية لكرة القدم تقبل غرض التلفزة الوطنية

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم المجتمع اليوم الخميس، قبول عرض مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية بالنسبة للموسم الرياضي 2022-2023 المتعلق بحقوق البث التلفزي بالرغم من ضعف قيمته المادية .

واعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ مساء اليوم، ان المكتب الجامعي قرر في السياق نفسه تعويض النقص الحاصل في موارد هذا الباب من الميزانية والموارد الخاصة للجامعة حفاظا على نفس قيمة المبالغ المقدمة من الجامعة الى الأندية بعنوان عائدات البث التلفزي.

واوردت الجامعة في بلاغها ان مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية كانت تقدمت بعرض تضمن مبلغا ماليا يقل بقيمة قدرها 2,3 مليون دينار سنويا بالمقارنة مع العقد السابق للفترة 2019- 2022 كما يقل كذلك عن قيمة عقد فترة 2016-2019 ، وهو عرض يقل بكثير جدا كذلك عن العقود المتعلقة بحقوق بث مقابلات بلدان الجوار التي تتنافس فرقها مع الفرق التونسية في المسابقات الافريقية.







