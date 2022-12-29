تشريعية 2022: جمعية العمال التونسيين بالخارج تقدم لهيئة الانتخابات تقرير بعثة ملاحظيها

التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس بمقر الهيئة، وفدا عن جمعية العمال التونسيين بالخارج، وتسلم من رئيس الجمعية حسان العريبي التقرير الذي أعدته بعثة الملاحظين التابعة للجمعية، حول سير العملية الانتخابية خلال الدورة الأولى من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، بعدد من الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها .



وتم التطرق خلال اللقاء، إلى الوسائل الكفيلة بمزيد دعم علاقات التعاون بين الجانبين في مجال تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.



تجدر الاشارة، الى ان 1 مليون و25 ألفا و418 ناخبا من مجموع اكثر من 9 مليون ناخب مسجل، شاركوا في التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ديسمبر الجاري، أي بنسبة اقبال قدرت ب 22ر11 بالمائة.



وقد حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة.







