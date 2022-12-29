التحضير للدورة الثانية للانتخابات التشريعية ودعم مشاركة الشباب فيها محور لقاءين لبوعسكر مع وفد من مؤسستي الاذاعة والتلفزة ومع جمعية المساءلة الاجتماعية

مثل بحث سبل التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومؤسستي التلفزة والإذاعة الوطنيتين، للإنطلاق بشكل مبكر في التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، محور جلسة عمل عقدها عشية يوم الخميس رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع المديرة العامة لمؤسسة التلفزة الوطنية عواطف الدالي والوفد المرافق لها، والمكلفة بالتنسيق العام للانتخابات بالإذاعة التونسية سامية فطحلي.



وتم الاتفاق خلال جلسة العمل بالخصوص، على الخطوط العريضة لخطة الاتصال والتحسيس، التي ستعتمدها الهيئة، بهدف مزيد التعريف بالمترشحين للدورة الثانية وببرامجهم الانتخابية، وحث الناخبين على المشاركة في الدورة الثانية من هذه الانتخابات.



كما تم الاتفاق على عقد جلسات عمل لاحقة لضبط مختلف الجوانب المادية واللوجستية والفنية لتنفيذ هذه الخطة الاتصالية، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.



وأعرب وفدا مؤسستي التلفزة والإذاعة، عن استعدادهما لمعاضدة مجهودات هيئة الانتخابات، ووضع كل الإمكانيات التقنية والبشريّة على ذمّتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.



كما خصص اللقاء الذي دار مساء اليوم الخميس بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ورئيس جمعية المساءلة الاجتماعية أسامة الرياحي بمقر الهيئة، للاستماع إلى آراء ومقترحات الجمعية حول السبل الكفيلة بمزيد دعم مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، واستعمال وسائل الاتصال المناسبة للقيام بحملة تحسيسية لفائدتهم، بمناسبة تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.



وثمن بوعسكر جهود الجمعية في دعم العمل التشاركي والجمعياتي، وحث الشباب على المشاركة في الشأن العام، معربا عن استعداد الهيئة0 للتفاعل الإيجابي مع مقترحات الجمعية وعقد اجتماعات لاحقة لضبط خطة عمل مشتركة في هذا المجال، في اطار انفتاح الهيئة على مختلف مكونات المجتمع المدني وتكريس التعاون معها.



وقد حضر اللقاءين عضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.





