ماجول يتباحث مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي في بعض ملفات مستحقات المؤسسات التونسية في ليبيا

تباحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد أحمد منصور شكشك، خلال اجتماع عقد الخميس، بمقر الديوان في ليبيا، في بعض الملفات المتعلقة بمستحقات المؤسسات التونسية في ليبيا وسبل توفير الإطار المناسب مستقبلا لتفادي النزاعات وفضها في أحسن الظروف.



وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس محكمة المحاسبات في تونس، نجيب الكتاري، ووزير المواصلات الليبية، محمد سالم الشهوبي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا، لسعد العجيلي، ورئيس جامعة مؤسسات البناء والأشغال العامة، جمال الكسيبي.



ويندرج هذا اللقاء في اطار زيارة يؤديها وفد هام من منظمة الأعراف الى ليبيا من 24 الى 30 ديسمبر 2022، يترأسها سمير ماجول بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الوطنية ومهنيين في قطاع الأشغال العامة للقاء المسؤولين الرسميين الليبيين في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإسكان والكهرباء والنفط.



