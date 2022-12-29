مجلس الوزراء يصادق على مراسيم وأوامر من بينها تمديد آجال تسوية جريمة الشيك دون رصيد واحداث هياكل ومؤسسات

أعلنت رئاسة الحكومة ان مجلس الوزراء المنعقد، صباح الخميس بالقصبة، صادق على مشاريع مراسيم واومر تغطي عديد المجالات الاقتصادية من بينها الجرائم المالية والتعاون الدولي والطرقات والعقار الى جانب احداث هياكل حديدة على غرار ديوان الضّيعات العسكرية واحداث مناطق سقوية.



وصادق المجلس مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعلى مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان ومشروع مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية.



وتعلقت قائمة مشاريع المراسيم المصادق عليها بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسّسات وبالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.



ومنح المجلس المصادقة على مشروع أمر يتعلق بتنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات وآخر بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.





وصادق المجلس، كذلك، على مشروعي أمرين يتعلق اولهما بتنقيح الأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 والذي يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية وثانيهما بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيّز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.





ودرس المجلس وصادق على مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص ومشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس.





وصادق المجلس، أيضا، على مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديات الزريبة والفحص وصواف من ولاية زغوان وعلى مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي ومشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



وبحث المجلس وصادق على مشروع أمر يتعلّق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي ومشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص .





ووافق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث "جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي" ومشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.





ونال مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.





ومنح المجلس موافقته على مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص وعلى مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية دقاش من ولاية توزر ومشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس.





وأفضي الاجتماع الى المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس وعلى مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس.



وصادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية، وفق المصدر ذاته



