مجلس الوزراء يبدي موافقته على عدد من مشاريع المراسيم

أبدى مجلس الوزراء اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، لدى انعقاده إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، موافقته على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر.

وتضمنت مشاريع الأوامر ما يخص الجانب الاجتماعي (التشغيل، الصحة، التعليم..) وهي كالتالي:

مشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة.

مشاريع أوامر تتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية للصحة وحلّ مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية (مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، مستشفى ابن الجزار بالقيروان)

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة خدمات جامعية.

مشروع أمر يتعلق بإحداث "جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي".

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.



