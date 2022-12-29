نحو 6،117 ملايين سائح زاروا تونس إلى غاية يوم 20 ديسمبر 2022

زار 6 مليون و116 ألف و 756 سائحا، تونس، إلى حدود يوم 20 ديسمبر 2022 أي بزيادة في عدد الوافدين قدرها 159 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ( 2 مليون و354 ألف و755 سائحا في سنة 2021) وبتراجع بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019.



وأوضح المدير المركزي للتسويق في الديوان الوطني التونسي للسياحة، لطفي ماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الخميس، أن الأرقام، التّي سجلها القطاع السياحي خلال سنة 2022 جاءت مطابقة للتوقعات منذ بداية السنة، التّي أشارت إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج المسجلة خلال سنة 2019.



وتوقّع ماني، أن يرتفع الرقم إلى 6 مليون و300 ألف إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2022.وأشارا إلى أن جنسيات مختلفة تتوافد عل تونس أبرزها السيّاح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولونيا وتشيكيا.



وأبرز المسؤول ذاته، لوات، أن نسبة إشغال وحدات الإيواء السياحية في تونس بلغت إجمالا ما بين 70 و 90 بالمائة وذلك خلال العشرين يوم الأخيرة من شهر ديسمبر 2022 وهي تختلف من منطقة إلى أخرى ( سوسة ما بين 70 و80 بالمائة وتوزر 80 بالمائة وطبرقة 75 بالمائة).



وأشار ماني، إلى أنه تزامنا مع العطلة المدرسية شهدت النزل حركية كبيرة، متوقعا أن نسبة الإيواء سترتفع إلى مائة بالمائة بحلول ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



ولفت إلى أنه منذ غرّة جانفي وحتّى 20 ديسمبر 2022، زار تونس 1 مليون و88 ألف و457 سائح جزائري، تونس منهم نصف مليون جزائري دخلوا تونس في الفترة ما بين 15 جويلية و29 ديسمبر 2022، عبر المعابر الحدودية بولاية جندوبة.





