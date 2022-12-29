سليانة: اختتام مشروع تدعيم قدرة بلديات الجهة على الاستجابة التشاركية للأزمات

اختتم مساء أمس الإربعاء مشروع تدعيم الاستجابة التشاركية للأزمات في ولاية سليانة الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي باعتمادات تقدر بـ25 ألف دينار، وفق ما ذكرته، اليوم الخميس، مديرة المشروع إيناس السعدي.

وقالت السعدي، في تصريح لـ"وات"، إن المشروع إنطلق منذ شهر جانفي المنقضي بسلسلة من اللقاءات مع رؤساء البلديات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني ويهدف إلى تعزيز قدرة بلديات ولاية سليانة على الاستجابة التشاركية للأزمات والكوارث الطبيعية.



وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى الارتقاء بالعمل الميداني إبان الأزمات وذلك عبر تطبيقة إلكترونية ستكون جاهزة مع بداية السنة الجديدة وتضم جميع المعطيات بما في ذلك التجهيزات التي تخص جلّ بلديات ولاية سليانة ولجنة مجابهة الكوارث.

وأوضحت أن التطبيقة ستمكّن البلديات وأعضاء لجنة مجابهة الكوارث ومكونات المجتمع المدني من الولوج بسهولة إلى المعلومات وتسهيل التنسيق لضمان سرعة التدخل خلال الأزمات.





