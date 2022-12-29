الجامعة التونسية لكرة السرعة تنظم تربصا تكوينيا دوليا من 26 الى 29 ديسمبر الجاري

نظمت الجامعة التونسية لكرة السرعة من 26 الى 29 ديسمبر الجاري تربصا تكوينيا دوليا لفائدة عدد من الرياضيين من جنسيات عربية مختلفة بالمركب الشبابي والرياضي بمدينة قربة .



وياتي هذا النشاط التكويني الذي افتتحه المنصف الميلي رئيس الجامعة التونسية لكرة السرعة من اجل ضمان تغطية حاجيات البطولة الوطنية والتظاهرات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في رياضة كرة السرعة، بمدربين وحكام في ذات الاختصاص, وتمكين المختصين في هذه اللعبة من تطوير مهاراتهم البدنية والفنية .

وساهم في تنشيط هذا البرنامج التكويني الذي تضمن عديد الدروس النظرية والتطبيقية مختصون دوليون في رياضة كرة السرعة من بينهم الخبير الدولي ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي محمد أمين عدايل.

واختتمت الدورة التكوينية ظهر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بحفل تسليم شهادات المشاركة بحضور عدد من أعضاء المكتب الفدرالي وممثلين عن الاتحاد العربي والدولي لكرة السرعة.



