أصدرت المحكمة الإدارية ، اليوم الخميس 14 قرارا بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للطور الأول للانتخابات التشريعية المقدمة على أنظارها، قبلت منهم طعنا في الأصل والشكل، ورفضت 8 شكلا، وقبلت 5 شكلا ورفضتهم أصلا.



وأفادت ألفة قيراص القاضية بالمحكمة الادارية وعضو وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الطعن المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية ، مشيرة الى أنه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها.



وأوضحت في هذا الخصوص أنه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية ، وذلك باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات .



وأضافت أن المحكمة، ستقوم غدا الجمعة بالاعلان عن قراراتها الابتدائية بخصوص بقية الطعون وعددها 35 طعنا مقدما أمامها حول نتائج الانتخابات التشريعية الأولية في طورها الأول، لتستكمل جلسات المرافعة في شأن كل الطعون التى تلقتها والبالغ عددها 55 طعنا .



وكانت المحكمة الإداريّة أعلنت يوم 24 ديسمبر الجاري، أنّها تلقّت خمسة وخمسين طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.



وبينت المحكمة في بلاغها ، أن الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت بداية من السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الإثنين 19 ديسمبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.



