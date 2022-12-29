المجلس الجهوي لمنظمة الأعراف بالكاف يعبّر عن رفضه القطعي لمقتضيات قانون المالية الجديد

عبّر المجلس الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، عن رفضه القطعي لمقتضيات قانون المالية لسنة 2023 الذي اعتبره مجحفا في حق الجهة، وفق نص البيان.



ودعا الاتحاد منظوريه الى الالتفاف حول المنظمة والاستعداد للمراحل النضالية القادمة، مؤكدا غضب كل المهنيين لمضامين قانون المالية الجديد وخاصة في جانبه الجبائي الذي سيؤثر، وفق البيان، سلبا على نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في الجهة.



وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، حسين معاوية، في تصريح لـ"وات"، إن قانون المالية الجديد يمثل حيفا كبيرا في حقّ كل العاملين في القطاع التجاري والصناعي باعتبار أن الإجراءات الواردة صلبه ستثقل كاهلهم وتسبب لهم في اعباء جبائية جديدة وتجعلهم غير قادرين على مواصلة أنشطتهم، سيما وأن مناخ الأعمال لا يوفر الحوافز المطلوبة لبعث مؤسسات جديدة، على حد تعبيره.



