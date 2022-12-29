الطبوبي: اليوم هناك نداء الوطن ينادينا جميعا

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في كلمة له خلال إشرافه على المجلس الجهوي للمنظمة في باجة لتدارس الوضع العام بالبلاد إنه "هناك نداء الوطن ينادينا جميعا''.



وأشار الطبوبي إلى أن "إتحاد الشغل منظمة تميزت بالعقلانية والتقدمية في أفكارها والديمقراطية في مسارها" .



وأفاد أمين عام المنظمة الشغيلة ان من أبسط مقومات الديمقراطية ان تُبني التصورات في مختلف المجالات ويتم اتخاذ القرارات انطلاقا من القواعد لانها مناعة الإتحاد في هذه الممارسة، وفق تعبيره.



وللإشارة فإن الإتحاد يتباحث مع كل من هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إمكانية إطلاق مبادرة وطنية لانقاذ تونس.



سنمضي قدما في تصور في إطار القانون لانقاذ البلاد ولن نفتك دور الدولة ولا دور المعارضة''



وقال نور الدين الطبوبي انهم "سيمضون قدما في تصور في إطار القانون لانقاذ البلاد بعيدا عن التجاذيبات السياسية ".



واكد الطبوبي ان "الاتحاد لن يفتك دور الدولة ولا دور المعارض لكنه لن يقبل بالفوضى ولن يسمح بانهيار البلاد".



وأفاد الطبوبي أن" الأتحاد سيتقدم بمبادرة مع مكونات المجتمع المدني بعيدا عن التجاذيات السياسية" ، لافتا إلى ان "البلاد تعاني من 4 مشاكل بالأساس وهي قانونية ودستورية وإقتصادية وإجتماعية" .



وعلى ذلك ، اكد الطبوبي ان من يلتقي معهم ويكون قوة تفاعل إيجابي مرحب به ومن لا يلتقي معهم في المبادرة فهو حر، وفق قوله.



مواقف الإتحاد ثابتة وواضحة و''تكتيكاتنا'' تصب في خانة واحدة وهي النجمة والهلال



وقال الطبوبي إن "الإتحاد مواقفه ثابتة وواضحة في جميع المجالات والخيارات".



وأفاد الطبوبي أن الإتحاد على علم بالوضع العام في البلاد، مضيفا القول"تكتيكاتنا تصب في خانة واحدة وهي النجمة والهلال ولا نزايد في الوطنية على أي احد".



وقال امين عام المنظمة الشغيلة "نحن لا نوزع الوطنية هذا وطني والآخر لا كما يحدث وكما نسمع من كلام كما لا نصف احدا على أنه منافق او مندس".



