الرابطة الثانية: برنامج الجولة العاشرة

الرابطة الثانية: برنامج الجولة العاشرة

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 13:17 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي 3 و4 جانفي القادم:

الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)

الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)

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