الرابطة الثانية: برنامج الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي 3 و4 جانفي القادم:



الثلاثاء 3 جانفي 2023

المجموعة الأولى

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)



الأربعاء 4 جانفي 2023

المجموعة الثانية

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)

في ملعب جربة حومة السوق

الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)



