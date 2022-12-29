الرابطة الثانية: برنامج الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي 3 و4 جانفي القادم:
الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
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