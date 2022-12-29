وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الراغبين في تأمين محاصيلهم من الزراعات الكبرى للموسم 2022/2023 إلى الانخراط في كتاما قبل غرّة جانفي 2023

وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الراغبين في تأمين محاصيلهم من الزراعات الكبرى للموسم 2022/2023 إلى الانخراط في كتاما قبل غرّة جانفي 2023

Publié le Jeudi 29 Decembre 2022 - 10:54 قراءة: 0 د, 19 ث
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاّحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى، الراغبين في الإنخراط في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، الإسراع في الإتصال بأقرب مكتب لمؤسسة كتاما للقيام بعملية الإنخراط قصد تأمين محاصيلهم للموسم الفلاحي 2022-2023

وأوضحت وزارة الفلاحة، وفق ما نشرته، الخميس، على صفحتها لشبكة التواصل الاجتماعي، أنّ آخر أجل لعملية الانخراط يكون يوم، السبت 31 ديسمبر 2022.

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