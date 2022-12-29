دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاّحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى، الراغبين في الإنخراط في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، الإسراع في الإتصال بأقرب مكتب لمؤسسة كتاما للقيام بعملية الإنخراط قصد تأمين محاصيلهم للموسم الفلاحي 2022-2023



وأوضحت وزارة الفلاحة، وفق ما نشرته، الخميس، على صفحتها لشبكة التواصل الاجتماعي، أنّ آخر أجل لعملية الانخراط يكون يوم، السبت 31 ديسمبر 2022.



