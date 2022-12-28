مرصد الخدمات المالية يحث الحكومة على التسريع بحل ملف الاستقالات على مستوى مجلس ادارة "بي هاش بنك"

دعا مرصد الخدمات المالية، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، والهياكل المشرفة على البنك العمومي "بي هاش بنك " الى التعجيل بإيجاد حل لاستقالة 3 من أعضاء مجلس الادارة خاصة وان البنك يعمل في قطاع تنافسي.



وأضاف رئيس المرصد عبد اللطيف بن هدية في تصريح لـ "وات"، ان الاستقالات المسجلة تجعل البنك غير قادر على المنافسة الجديّة وتجعل كبار المدخرين مترددين في التعامل معه الى جانب مراقبة المؤسسات الدولية المانحة للوضعية عن كثب.



وشدد بن هدية على ان الإدارة العامة الحالية على راس "بي هاش بنك " ليست مخوّلة لأخذ قرارات استراتيجية خاصة بعد الاستقالات وان الملفات المهمة سيقع تأجيلها إلى حين تعيين مدير عام جديد.



وحث بن هدية وزيري المالیّة والاقتصاد على المبادرة بفتح باب الحوار مع المتدخلین في القطاع من أجل حلحلة الوضعیة خاصة في ظل سعي إطارات البنك الرامیة للمحافظة على ھذا المكسب الوطني.





وكانت وزارة المالية أعلنت يوم 24 أوت 2022 عن فتح باب الترشح لخطة مدير عام للبنك العمومي " بي هاش بنك" او بنك الاسكان سابقا على ان ترسل الملفات بحلول منتصف نهار يوم 31 اوت 2022 على اقصى تقدير.



ويتولى المدير العام عدة مهام من بينها التصرف في انشطة البنك اليومية وتحقيق مقترحات مجلس الادارة بما يمكن من وضع استراتيجية للتطوير وسياسية للتوقي من المخاطر وتقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة والعمل على تناغم انشطة البنك مع التوجهات الاستراتيجية



وارتفع الناتج البنكي الصافي لـ" بي هاش بنك "، مع موفى جوان 2022 ، بنسبة2ر7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 1ر289 مليون دينار، اي بزيادة تقارب 1ر19 مليون دينار وفق المؤشرات المالية للبنك.



وتطورت المحفظة الاستثمارية للبنك، مع موفي جوان 2022، ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بقيمة 16 مليون دينار لتبلغ مستوى 1620 مليون دينار.





