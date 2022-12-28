بن عروس: ضخّ قرابة 12 ألف لتر من الحليب بمسالك التوزيع خلال الايام العشرة الأخيرة

قالت المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس، لمياء عبروق، إنّ مصالح التجارة بالجهة، نفّذت خلال الفترة ما بين 19 و28 ديسمبر الجاري، قرابة 1022 زيارة تفقّد ومراقبة لمحلات تجارية، وأسواق أسبوعية، ومساحات كبرى، ونقاط بيع مختلفة، تم خلالها تسجيل قرابة 32 مخالفة اقتصادية.

وأوضحت في تصريح لـ"وات"، ، اليوم الاربعاء، أنه تم خلال حملات مشتركة مع الأمن طيلة الايام العشرة الأخيرة، حجز قرابة 6 الاف كيلوغرام من الفارينا، الى جانب ضخ 12 الف لتر من الحليب بمسالك التوزيع بالولاية.

وكانت المديرة الجهوية للتجارة اكدت في تصريح سابق لـ(وات) ان مصالح المندوبية ستكثف خلال هذه الفترة وليلة راس السنة الميلادية حملات المراقبة للمحلات التجارية خاصة محلات بيع المرطبات والدواجن.

كما أشارت الى مضاعفة حملات المراقبة المشتركة والاقليمية لرفع الاخلالات ومقاومة الاحتكار وضمان زحسن تزويد السوق.



