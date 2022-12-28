القيروان: أهالي المتبسطة يطالبون بايجاد حل جذري لظاهرة تصاعد الدخان الخانق واشتعال النيران تحت التربة

يشكو أهالي منطقة المتبسطة شمال مدينة القيروان منذ فترة من عودة تصاعد دخان خانق واشتعال النيران داخل التربة، ويطالبون السلطات بإيجاد حلّ جذري لهذه الظاهرة وإنقاذهم من الروائح الخانقة.



وأكد عدد من أهالي المنطقة، في تصريحات لـ(وات)، أن هذه الروائح الخانقة تنبعث منذ نحو 3 أشهر، وتسبّبت في مشاكل تنفسية للكبار والصغار وتتكثّف ليلا وفي الصباح الباكر وتزداد حدّتها عندما تكون الرياح في اتجاه المنطقة السكنية.



وأفاد محمد الفطناسي، أصيل المنطقة، أن ظاهرة اشتعال النيران داخل حفر تحت التراب وتصاعد الدخان عادت منذ 3 أشهر وتحديدا عندما جفت السبخة، مضيفا أن هذه الظاهرة لاحت خلال سنة 2018 وتسبّبت في عدد التأويلات بلغت حد وصفها بمؤشر لحركة البراكين والزلازل غير أنه تم تفنيدها من قبل خبراء البيئة.

وطالبت فاطمة، القاطنة بعمادة المتبسطة، السلطات الجهوية والمركزية بالتدخل لايقاف معاناة الاهالي جراء اختناقهم بالروائح المنبعثة من السبخة المحيطة بالمنطقة، مشيرة الى ان المتساكنين عاجزون عن الخروج لقضاء شؤونهم واكتفوا بغلق نوافذ مساكنهم وابوابها ليلا نهارا في انتظار تدخل الجهات المعنية لحلّ الاشكال، على حدّ قولها.



وباتصال "وات" بالادارة الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، أوضح المدير الجهوي، خالد بن خديجة، أن هذه الظاهرة البيئية تم رصدها خلال سنة 2018 واثبتت التحاليل المجراة حينها أنها ناجمة عن تفاعل مواد عضوية تم جرفها عن طريق مياه الأمطار كالقصب والأعشاب وغيرها، وردمت تحت التراب وتخمرت على مرّ السنين بهذه السباخ.



وأضاف أن اندلاع هذه النيران تحت التربة يعود إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى هذا الدخان الناجم عن غاز الميتان، مؤكدا أن الظاهرة لا تمثّل خطورة على أهالي المنطقة ولكنّها تتسبب لهم في انزعاج ناجم عن رائحة الاحتراق.



ولفت المتحدث الى أن هذه الظاهرة تستوجب تدخل الحماية المدنية لاطفاء الحريق على غرار ما حصل سنة 2018 كما دعا الى إجراء دراسات بهذه المنطقة حول المواد العضوية بها والاستفادة منها في المجال الفلاحي بالجهة.

يذكر ان اللجنة الفنية صلب لجنة مجابهة الكوارث بالقيروان قامت خلال سنة 2018 بحفر خندق حول مكان تصاعد الدخان بمنطقة المتبسطة بالقيروان للحدّ من توسع رقعة احتراق التربة وذلك في خطوة حاسمة للجدل بشأن أسباب تصاعد الدخان من تحت التراب، تم على إثرها العثور على كمية من النباتات المدفونة تحت التربة بالمنطقة التي كانت سبخة مياه ثم جفت.



