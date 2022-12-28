مدرب باريس سان جرمان يقلل من اهمية تلميحات وجود خلاف بين مبابي و ميسي

قلل كريستوف غالتيي, مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم,من أهمية تلميحات وجود خلاف بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي بعد نهائي كأس العالم قطر 2022,الذي توجت به الأرجنتين بركلات الترجيح على حساب فرنسا قبل عشرة أيام.

وقال غالتيي في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء: "لا يوجد سبب لخلط كل شيء في العلاقة بين مبابي وميسي و مبابي يفكر ويتصرف بشكل جيد للغاية على الرغم من خسارة لقب كأس العالم".

وأضاف مدرب فريق العاصمة الفرنسية باريس : "عندما تخسر نهائي كأس العالم تشعر بخيبة أمل كبيرة جدا , وهذا بالضبط ما حدث مع مبابي, لكنه يعرف تماما كيف يتصرف في مثل هذه المواقف, وقد تحلى باحترافية عالية بتهنئة ميسي بالتتويج, وهذا أمر جيد جدا للنادي والفريق".

ولفت المدرب إلى أن "ميسي سيعود إلى باريس مطلع شهر جانفي المقبل, وسينضم للفريق في 2 أو 3 جانفي القادم, ليستعد لمواصلة المنافسة مع الفريق بعد ان يكون قد حصل بذلك على راحة للاسترجاع بعد المجهودات التي بذلها في كاس العالم بين 13 و14 يوما".





