بطولة الرابطة الاولى(الجولة5) : تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين

في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعتين الاولى و الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و لكرة القدم :
الجمعة 30 ديسمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س14
اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي الحكم كريم الخميري
المجموعة الثانية
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س16
الاتحاد المنستيري-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم احمد الذوادي
الجمعة 30 ديسمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س14
اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي الحكم كريم الخميري
المجموعة الثانية
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س16
الاتحاد المنستيري-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم احمد الذوادي
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