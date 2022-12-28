بطولة الرابطة الاولى(الجولة5) : تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 15:54 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعتين الاولى و الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و لكرة القدم :

الجمعة 30 ديسمبر 2022
المجموعة الاولى
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س14
اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي الحكم كريم الخميري

المجموعة الثانية
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س16
الاتحاد المنستيري-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم احمد الذوادي

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