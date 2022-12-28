بطولة الرابطة الاولى(الجولة5) : تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين

في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعتين الاولى و الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و لكرة القدم :



الجمعة 30 ديسمبر 2022

المجموعة الاولى

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين س14

اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي الحكم كريم الخميري



المجموعة الثانية

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير س16

الاتحاد المنستيري-اولمبيك سيدي بوزيد الحكم احمد الذوادي



