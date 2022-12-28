الكاف: دخول معمل جديد لصناعة الحلوى حيز الإنتاج الفعلي وانطلاق أشغال معمل لصناعة الآجر (وكالة النهوض بالصناعة)

دخل معمل لصناعة الحلوى بالمنطقة الصناعية بالكاف حيز الانتاج الفعلي بطاقة تشغيلية تقدّر بحوالي 30 موطن شغل وباستثمارات جملية تقدر بـ3.5 مليون دينار، وذلك بالتوازي مع انطلاق أشغال معمل لصناعة الآجر بالمنطقة الصناعية بمحطة المحاميد بتاجروين جنوب الولاية والذي ينتظر أن يوفّر ما يقارب 150 موطن شغل، بحسب المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد إيناس بوحجر.

وأضافت بوحجر، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء، أنه تمّ أيضا التصريح ببعث مشروع مطحنة بمدينة الكاف بطاقة تشغيلية تقدّر بحوالي 300 موطن شغل بين مباشر وغير مباشر وباستثمارات جملية تقدر بـ12 مليون دينار.

وتوقّعت المسؤولة أن تدخل المطحنة حيز الإنتاج مع نهاية سنة 2023، سيما وان صاحب المشروع أكد أنه جاهز للانطلاق في إنجاز مشروعه وأنه ينتظر فقط تسوية ملف التسويغ لمحل على ملك مجلس الولاية، على حد قولها.



