جندوبة: المصالح الرقابية تحجز حوالي 80 قنطارا من الفرينة المدعمة (المدير الجهوي للتجارة)

جندوبة: المصالح الرقابية تحجز حوالي 80 قنطارا من الفرينة المدعمة (المدير الجهوي للتجارة)

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 15:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة حملاتها الرقابية للفترة الممتدة من 19 الى 26 من الشهر الجاري أكثر من 110 قنطارات من الفرنية منها 79,5 قنطارا من الفرينة المدعمة، الى جانب كمية من السكر الحرفي، والبيض، والمياه المعدنية، وكمية من اللحوم البيضاء، بحسب المدير الجهوي للتجارة بجندوبة نوفل العلوي.
وأوضح العلوي، في تصريح لـ"وات"، أن عمليات الحجز تأتي على خلفية الاخلال بتراتيب الدعم وعدم التزام أصحاب هذه البضائع بمبدأ اشهار الأسعار، وعدم استظهارهم بالفواتير، وعدم التصريح والبيع بأسعار غير قانونية.
ووفق ذات المصدر، فقد ارتفع نسق عمل الفرق الميدانية خاصة مع نهاية السنة الإدارية 2022 والتي تستغل للتلاعب بالأسعار او اعتماد طرق ملتوية في صناعة المرطبات وبيع اللحوم بمختلف أنواعها.

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