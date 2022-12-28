المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب

أكد بيان الجزائر الصادر عن المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، على ضرورة العمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك ودعمه للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، مشدّدا على أن التعليم والتدريب الفني والمهني خيار استراتيجي تنموي للدول العربية.



كما أبرز البيان الصادر عن أشغال هذا المؤتمر الوزاري المنعقدة من 24 الى 26 ديسمبر الجاري بالجزائر في إطار رئاستها للقمة العربية في دورتها 31 ، أهمية تعزيز البحث التطبيقي والابتكار لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وضمان تكافؤ فرص التعليم والتدريب الفني والمهني لمختلف شرائح المجتمعات العربية.



وشدّد البيان ذاته على ضرورة تعزيز الصناعات ومنتجات الاقتصاد الأخضر في الوطن العربي والرقمنة في قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني ودعم مختلف المبادرات الداعمة لتطوير القطاع والارتقاء به، فضلا عن توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مناهج التعليم الفني والتكوين المهني وتشجيع تبادل التجارب بين الدول العربية واستحداث آلية للنهوض بها.



وأكّد جدوى استمرار التنسيق والتشاور العربي في سبيل الارتقاء بالتعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز مكانته ضمانا لمساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.



وتولى وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي الذي ترأس هذا المؤتمر، تقديم تقرير رئاسة الجمهورية التونسية للمؤتمر بمعية محمد ولاد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرين بتونس.



وسلّم نصر الدين نصيبي عقب هذه المشاركة تسليم رئاسة المؤتمر لممثل الجمهورية الديمقراطية الجزائرية الشعبية برئاسة ياسين مرابي وزير التعليم والتكوين المهنيين الجزائري .



