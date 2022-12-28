تنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2023 لفائدة الناجحين في الباكالوريا أو ما يعادلها لسنتي 2021 و 2022

تنظم الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية مناظرات اعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2023 في مختلف اجازات وشعب التعليم العالي لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها خلال سنتي 2021 و 2022، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الالكتروني.



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات والادارة العامة للدراسات التكنولوجية ستتوليان اصدار بلاغ في الغرض عبر مواقع الواب الخاصة بها يتضمن الشعب المعنية بالمناظرة والشعب التي تتطلب اختبارات موحدة و روزنامة الاختبارات وعدد البقاع المفتوحة وآجال الترشح والوثائق المطلوبة.

ولفتت الى أن جامعة صفاقس ستتولى تنظيم المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الأسنان والصيدلة بالنسبة لهذه الدورة.



وأضافت الوزارة أنه يمكن للطالب أن يترشح لمناظرة واحدة أو أكثر من المناظرات المفتوحة بجامعة واحدة أو بعدة جامعات أو بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حسب ما تسمح به روزنامة اجراء الاختبارات.



كما يتعين على المترشح الرجوع الى كل من دليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة 2022 الخاص بالمحرزين على الباكالوريا التونسية والدليل الخاص بالمحرزين على الباكالوريا الفرنسية من المعاهد المعتمدة بتونس للتأكد من مطابقة نوع الباكالوريا المتحصل عليها مع الشعبة المطلوبة ومع الشروط الخاصة بها مؤكدة في هذا الخصوص أن جميع الشعب الواردة بدليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة 2022 خاضعة لمناظرات اعادة التوجيه الجامعي باستثناء المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية والمراحل التحضيرية المندمجة.



وأشارت الى أن تنظيم مناظرات اعادة التوجيه يحتكم للاجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 والمتعلق بتنظيم مناظرات اعادة التوجيه الجامعي.



