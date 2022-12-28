سليانة: تقدّم بنسبة 60 بالمائة في أشغال مشروع تهيئة مسلك صحي ومركز ترفيهي ببوعرادة

بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مسلك صحي ومركز ترفيهي ببوعرادة من ولاية سليانة 60 بالمائة، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس المموّل من برنامج التعاون السويسري.



وذكرت المساعد الأول لرئيس بلدية بوعرادة، منية الهمامي، في تصريح اليوم الإربعاء لـ"وات"، أن المشروع متعدد الفضاءات ويحتوي على مسلك رياضي، وفضاء ترفيهي للأطفال والكبار مجهز بكاميرا مراقبة على غرار فضاءات صحية وفضاءات للحرفيات ومشرب تمتد على اجمالي 4 هكتارا، مؤكدة على أهمية هذا المشروع في ظل غياب فضاءات ترفيه للمواطن بمعتمدية ببوعرادة.



وقالت الهمامي إن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب 409 ألاف دينار ومن المنتظر أن يكون جاهزا خلال بداية السنة الجديدة، علما أن الأشغال انطلقت في شهر سبتمبر المنقضي.

وأشارت إلى أن المشروع انبثق عن جلسات تشاركية وسلسلة من المنتديات المجتمعية، عبّر خلالها متساكنو معتمدية بوعرادة عن رغبتهم في مثل هذه المشاريع في المنطقة البلدية في ظل غياب مرافق الترفيه لمختلف الشرائح العمرية.







