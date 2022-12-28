حذّرت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، خلال اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء، من ظهور موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا ودعت إلى ضرورة الاقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من جانفي القادم، وفق ما أفاد به مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية، رياض دغفوس، اليوم الأربعاء.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لمتفرعي أوميكرون "بي أ.4" و"بي أ.5" المهيمنة حاليا في تونس، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة وكبار السنّ والأشخاص الذين تلقوا آخر جرعة من تطعيمهم منذ أكثر من 6 أشهر إلى الاقبال على التلقيح.



وأكد أن الفترة الحالية تكون مناسبة لتعزيز المناعة المكتسبة عبر التلقيح وذلك قبل تزايد الإصابات وارتفاعها المرتقب في شهر جانفي 2023 لافتا إلى ارتفاع عدد الإصابات، التي لا تمثل خطورة، حسب قوله، وتزايد حالات الإيواء بالمستشفيات مقابل استقرار الوفيات، في الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن اللجنة العالمية تابعت خلال اجتماعها الدوري أمس تطورات الوضع الوبائي العالمي، وتوقفت عند رصد متفرعات أوميكرون مؤخرا في الصين وفرنسا التي تسببت في ازدياد الحالات والتي لا تمثل، حسب تقديره، خطرا.



ودعا عموم المواطنين، بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة الادارية، باتباع الاجراءات الوقائية وتهوئة الفضاءات المغلقة وارتداء الكمامة وذلك في ظل انتشار البرينكوليت لدى الاطفال والفيروسات الموسمية.



