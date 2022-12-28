بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا في تونس، إلى حدود يوم أمس الإثنين، 6 ملايين و398 ألفا و305 أشخاص، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء.



وبينت الوزارة، أن اجمالي الملقحين ضد كوفيد 19 على منصة "ايفاكس"، يتوزع إلى أكثر من 4 ملايين و696 ألفا و 786 شخصا تلقوا جرعتين، ونحو 1 مليون و701 ألفا و519 شخصا تحصلوا على جرعة وحيدة من اللقاح (شخص أصيب سابقا بكوفيد أو لقاح بجرعة واحدة).



وأضافت أن العدد الاجمالي للتلاقيح المنجزة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا في مارس 2021 والى حدود يوم امس الاثنين، بلغ 13 مليونا و286 ألفا و832 تلقيحا، تتوزع الى 7 ملايين و217 الفا و187 تلقيحا بالجرعة الاولى و 4 ملايين و696 الفا و 768 تلقيحا بالجرعة الثانية، و1 مليون و254 ألفا و344 تلقيحا بالجرعة الثالثة.



يشار الى أنه أصيب بوباء كورونا في تونس، منذ انتشاره قبل اكثر من عامين، 1 مليون و 147 الفا و 571 شخصا، وتوفي جراء الوباء 29 الفا و 284 شخصا، وفق احصائيات نشرتها وزارة الصحة في وقت سابق من نهار اليوم.





